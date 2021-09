Semana do Trânsito termina com mais uma morte no trânsito de CM

A Semana do Trânsito terminou com mais um acidente com óbito em Campo Mourão neste sábado (25). Foi o segundo acidente fatal na semana no município.

A vítima deste sábado é uma mulher de 64 anos, identificada por Maria Rosa Valim. Ela estava atravessando a avenida Perimetral Tancredo Neves, no momento em que o sinal estava aberto para os veículos.

Foi quando o motorista de uma caminhonete F-1000 que seguia sentido Lar Paraná/saída para Maringá não conseguiu frear e bateu violentamente na vítima, que foi arremessada a cerca de 50 metros.

O acidente ocorreu por volta das 09h40, no semáforo que dá acesso ao jardim Cidade Nova, no cruzamento com a rua Engenheiro Mercer. A equipe do Samu esteve no local, mas a mulher teve morte instantânea.

2º ÓBITO

Foi o segundo óbito durante essa semana em Campo Mourão. Na segunda-feira (20), por volta das 14h20, houve um outro atropelamento com vítima fatal na Rua Dois, na Vila Guarujá.

A vítima, uma mulher de 33 anos, chegou a ser conduzida ao Hospital Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veiculo envolvido no acidente tinha 48 anos.