CM registra 1° caso suspeito de coronavírus e preocupação aumenta

O que parecia distante já pode ser realidade em Campo Mourão. A secretaria de Saúde comunicou que o município já registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus.

O caso investigado é de um morador da cidade que viajou para Balneário Camboriú, onde teve contato com pessoas de um pais onde circula o Covid-19

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, durante reunião ontem na sede da Comcam, essa pessoa teria chegado na sexta-feira a Campo Mourão, mas apenas nesta segunda-feira procurou o atendimento.

A Saúde adotou as medidas de isolamento, mas no fim de semana esse morador teve contato com várias pessoas, principalmente com seu grupo familiar, composto de oito pessoas.

A orientação é para que as pessoas permaneçam em casa, evitem aglomeração e mantenham as mãos higienizadas. Nesta terça-feira, a secretaria de Saúde deverá prestar mais esclarecimentos à imprensa sobre as medidas a serem adotadas no município.