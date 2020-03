Homem embriagado agride esposa e filha

Um homem de 51 anos foi detido acusado pela filha e esposa de agressão, em Campo Nourão. O fato teria ocorrido por volta das 22h30 de ontem, na rua Quinto Salvadori, no jardim Cidade Nova.

A adolescente de 15 anos apresentava uma lesão na boa, que teria sido causada por um soco desferido pelo pai dela. O homem estava embriagado e reagiu à abordagem, inclusive deu um soco em um dos policiais.

Devido à reação do acusado na tentativa de não ser algemado, ele sofreu algumas escoriações nos braços e rosto. A mulher dele informou que o homem chegou embriagado e sem motivos teria começado a ofender as duas com xingamentos.

A agressão contra a filha teria ocorrido no momento em que a adolescente disse que iria deixar a casa juntamente com a mãe. O acusado foi encaminhado até a delegacia de Campo Mourão para que fossem tomadas as devidas providências.

MAIS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Em outro caso de violência doméstica, um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar no início da manhã de ontem, acusado de ter agredido a companheira, de 25 anos. A ocorrência foi registrada na rua

Aristóteles Xavier do Rego, no jardim Bandeirantes.

A vítima relatou que foi expulsa de casa logo após ser agredida. Ainda de acordo com ela, o companheiro já teria batido nela outras vezes. A mulher apresentava hematomas nas pernas e teve as roupas rasgadas. O acusado estava na residência do casal e foi encaminhado pela PM até a 16ª Subdivisão Policial.