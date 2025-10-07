Saúde de CM alerta população sobre risco de intoxicação por metanol e orienta sobre prevenção

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão está reforçando o alerta à população sobre o risco de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica que pode causar cegueira, danos neurológicos e até morte. Após o primeiro caso suspeito na cidade, as ações de fiscalização e orientação preventiva foram intensificadas. A Vigilância Sanitária está realizando fiscalizações em bares e comércios da cidade, com apoio do Procon e da Polícia Civil, para coibir a venda de produtos adulterados e garantir a segurança da população.

O metanol é frequentemente usado em solventes, combustíveis e produtos de limpeza, mas pode estar presente também em bebidas alcoólicas falsificadas, como cachaça, vodca e uísque, vendidas de forma clandestina. O grande perigo é que não há alteração de cheiro, cor ou sabor, tornando impossível identificar a adulteração apenas pelo paladar.

A Secretaria orienta que os consumidores comprem bebidas apenas em locais confiáveis, como supermercados e distribuidoras legalizadas, e evitem produtos de origem duvidosa. Também é importante verificar o rótulo, lacre e integridade da embalagem e desconfiar de preços muito abaixo do mercado.

Em casa, o cuidado deve ser redobrado com produtos que contenham metanol, mantendo-os fora do alcance de crianças e longe de alimentos, para prevenir ingestões acidentais.

Em caso de suspeita de intoxicação, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde, sem tentar tratamentos caseiros, e informar aos profissionais a suspeita de exposição, levando, se possível, a embalagem ou amostra da bebida. Os sintomas podem surgir entre 6 e 72 horas após o consumo e incluem dor de cabeça intensa, tontura, náuseas, dor abdominal e alterações visuais.

“Nosso objetivo é proteger vidas e evitar novas ocorrências. É fundamental que as pessoas estejam atentas e denunciem à Ouvidoria Municipal, pelo telefone 156, qualquer venda de bebidas suspeitas ou clandestinas”, destacou a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.