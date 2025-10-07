Prefeitura de Campo Mourão alerta para tentativa de golpe em nome da Vigilância Sanitária

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Vigilância Sanitária, faz um alerta à população e aos empresários do município sobre tentativas de golpe envolvendo supostas irregularidades em alvarás de funcionamento.

Segundo relatos recebidos pelo órgão, empresas têm sido contatadas por e-mail por remetentes que se passam por servidores públicos municipais. Nas mensagens, o golpista utiliza o nome da Prefeitura de Campo Mourão e da Vigilância Sanitária, alegando que foram detectadas “irregularidades no alvará de licença e funcionamento” da empresa.

O e-mail fraudulento, identificado pela Vigilância, apresenta o título “ALVARÁ IRREGULAR”, citando o nome e CNPJ da empresa. O texto afirma que a empresa teria 24 horas para regularizar a situação, sob risco de multa e interdição. Além disso, a comunicação inclui um link para um suposto “Assistente de Renovação de Alvará – 2025”, com o objetivo de induzir o usuário a clicar e fornecer dados sigilosos. O endereço eletrônico utilizado na fraude não pertence ao domínio oficial do município, o que reforça o caráter criminoso da ação.

A Vigilância Sanitária reforça que não realiza notificações ou solicitações de renovação de alvará por e-mail, e que qualquer comunicação oficial é feita diretamente pelos canais institucionais da prefeitura. “É importante que os empresários fiquem atentos e não cliquem em links suspeitos. Em caso de dúvida, o recomendado é entrar em contato diretamente com o setor responsável antes de tomar qualquer providência”, orienta a equipe da Vigilância Sanitária.

A prefeitura orienta que os contribuintes que receberem mensagens semelhantes entrem em contato com o Setor de Alvará, pelo telefone (44) 3518-1129, para verificar a veracidade da informação e adotar as medidas cabíveis.