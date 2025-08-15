Saúde da mulher: Campo Mourão realiza campanha mensal de exames preventivos

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão promove, na próxima quarta-feira (20), mais uma edição da Campanha Mensal de Exames Preventivos para Mulheres. A ação acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, exceto rurais, com atendimento das 16h30 às 20h.

Serão oferecidos exames de prevenção ao câncer de colo do útero (Papanicolau) e mamografias. Nesse dia, as salas de vacinação também estarão abertas em horário especial, acompanhando o período da campanha, em todas as UBSs, exceto nas unidades Cidade Nova e Damferi.

Para realizar o exame, a Secretaria orienta seguir algumas recomendações: não estar no período menstrual, evitar relações sexuais nas 48 horas anteriores e não utilizar ducha íntima, cremes ou lubrificantes no dia do procedimento.

O público-alvo são mulheres de 25 a 65 anos que já iniciaram a vida sexual e que desejam realizar a mamografia. É necessário apresentar RG, Cartão SUS e comprovante de residência.

A secretária municipal de Saúde, Camila Corchak, reforça a importância da mobilização. “Prevenir é sempre o melhor caminho. Ao oferecer exames em horário estendido, buscamos facilitar o acesso e incentivar que as mulheres mantenham seus cuidados em dia”, destacou.