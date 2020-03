Saúde confirma mais uma morte por coronavírus no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais mais uma morte por coronavírus. Um homem de 66 anos, morador de Cascavel, no Oeste do Paraná, teve a confirmação de Covid-19 neste domingo (29) e morreu na manhã desta segunda-feira (30).

O paciente possuía comorbidades e havia viajado para os Emirados Árabes com retorno ao Brasil no dia 14 deste mês. Teve os primeiros sintomas no dia 18 e foi hospitalizado dia 25 em uma unidade da rede privada.

Oito novos casos foram confirmados nos municípios de Curitiba (3), Almirante Tamandaré (2), Rio Branco do Sul (1), Campo Largo (1) e Matinhos (1). Os pacientes são seis homens e duas mulheres com idades entre 26 e 59 anos.

Um caso confirmado no município de Colombo foi transferido para Curitiba visto que o paciente reside na capital.

PARANÁ

Dados do boletim registram atualmente 160 casos confirmados – cinco não residem no Estado –, destes, três mortes, 2.877 casos descartados e 484 em investigação.

Agência Estadual de Notícias