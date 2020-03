Procon fiscaliza preços de produtos em supermercados

O Procon fez um levantamento de preços, na semana passada, de produtos comercializados em cinco grandes supermercados em Campo Mourão. O objetivo foi atender reclamações de consumidores quanto a altos índices de reajustes de alguns produtos a partir da pandemia do Coronavirus.

Segundo o assessor do Procon, Carlos Daniel da Silva Queiroz, a fiscalização não constatou abuso nos preços praticados. “Conforme comprovado pelas notas de compras apresentadas pelas empresas, os preços foram reajustados pelos fabricantes ou produtores”, explicou o advogado.

A justificativa dos fabricantes é que no início das medidas restritivas impostas pelas autoridades públicas, aumentou muito a procura por produtos alimentícios e de limpeza nos supermercados, o que fez reduzir o estoque e foi necessário aumentar os pedidos às indústrias e produtores. “Sabemos que no comércio os preços sempre estarão atrelados à oferta e à procura”, enfatiza o advogado.

A coordenadora executiva do Procon, Jurema Portes, disse que continuará acompanhando os preços durante a vigência da situação de pandemia e em caso de abuso, as empresas serão notificadas. Denúncias de consumidores podem ser feitas pelo telefone 156 (Ouvidoria Municipal) ou pela plataforma online do Procon: procon.pr.gov.br e consumidor.gov.br.

Durante a vigência do decreto nº 8450/2020, o atendimento presencial no Procon está suspenso, assim como todas as audiências de conciliação pré-agendadas.