Saúde confirma mais 91 casos e quatro óbitos no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, em boletim emitido nesta quarta-feira (13), mais 91 casos de pessoas residentes no Paraná contaminadas pelo vírus Sars-CoV-2. O total chega agora a 1.996 casos. A doença foi a causa de mais quatro óbitos, totalizando 117 mortes no Estado.

A Secretaria da Saúde também informa a primeira morte pela Covid-19 de uma criança, um menino de cinco anos que estava internado em Curitiba e faleceu terça-feira (12).

Os demais pacientes foram a óbito no dia 11 de maio: um morador de Guaraqueçaba, de 34 anos, e duas mulheres que residiam em Campina Grande do Sul, uma de 64 anos e outra com 82. Todos os quatro estavam internados.

MUNICÍPIOS

Há registro de óbitos pela doença em 45 cidades do Paraná. Dos 399 municípios do Estado, 161 têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2.

As novas confirmações são de Agudos do Sul (1), Almirante Tamandaré (1), Alto Paraná (1), Araruna (1), Araucária (2), Assis Chateaubriand (6), Cambé (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (2), Campo Mourão (2), Cascavel (6), Cianorte (1), Colombo (2), Curitiba (14), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (3), Guaratuba (1), Londrina (2), Maringá (12), Medianeira (4), Mirador (1), Paranaguá (2), Paranavaí (1), Pinhais (4), Planaltina do Paraná (1), Quatro Barras (1), Quitandinha (1), Rebouças (1), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (7), São Miguel do Iguaçu (2), Sarandi (2), Tamboara (1) e Umuarama (1).

FORA DO PARANÁ

Pacientes que moram em outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são 27. Três novas confirmações foram contabilizadas nesta terça-feira (13) ao monitoramento da Secretaria da Saúde.

São dois moradores de São Paulo e um de São Marcos, no Rio Grande do Sul. Três pessoas residentes de outros locais morreram em decorrência da Covid-19.

Ajuste -Um caso confirmado em 11 de maio como residente em Ponta Grossa foi excluído por duplicidade de notificação.

Confira o INFORME COMPLETO desta quarta-feira (13).

