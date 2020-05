Obras de biblioteca no Colégio Marechal Rondon começam na próxima semana

Resultado de uma reunião da comunidade escolar realizada em 2017, que contou com a presença do deputado estadual Douglas Fabrício, as obras da Biblioteca estruturada do Colégio Estadual Marechal Rondon deverão ser iniciadas no próximo dia 22 de maio. Ao todo serão investidos R$ 660.360,02, nas obras e instalação da biblioteca, recursos oriundos do Governo do Paraná (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – Fundepar).

Os recursos foram reivindicados pelo deputado estadual Douglas Fabrício e o início das obras foi autorizado em uma solenidade na manhã desta quarta-feira, 13, nas dependências do colégio. Durante a solenidade, a diretora do colégio, Rita de Cássia Cartelli de Oliveira, relatou o processo de reivindicação da biblioteca, lembrando que a reivindicação foi apresentada ao deputado Douglas Fabrício durante uma reunião da comunidade escolar em meados de 2017.

Ela frisou que Douglas Fabrício assumiu um compromisso com a comunidade e que participou de todas as fases conquistando recursos e concretizando o sonho da comunidade. “É uma conquista para toda a comunidade, pois a tão sonhada biblioteca vai atender os estudantes do colégio, bem como a comunidade em geral”, explicou a diretora, que agradeceu o apoio constante de Douglas Fabrício que nos últimos anos garantiu muitos investimentos de melhorias ao Colégio Marechal Rondon.

Já o prefeito Tauillo Tezelli falou da importância da obra na somatória de uma trabalho de desenvolvimento que vem sendo realizado em todo o município. Ele parabenizou toda a equipe do colégio e a comunidade escolar e em especial ao deputado Douglas Fabrício pelo apoio.

Por sua vez, Douglas Fabrício, disse que a Biblioteca do Colégio Marechal Rondon representa uma importante vitória da comunidade. Ele falou sobre a busca de recursos e enalteceu o apoio do Governo do Paraná. “Com muita garra, determinação e força política, garantimos os recursos e o projeto deixa de ser um sonho”, frisou Douglas Fabrício, ainda enaltecendo o respaldo do governador Carlos Massa “Ratinho Júnior”.

Também participaram da solenidade, os vereadores Edson Battilani e Edoel Rocha, bem como a chefe do Núcleo Regional de Educação, Ivete Sakuno e professores.

R$ 2 MILHÕES EM CONQUISTAS

Uma série de obras foi viabilizada por Douglas Fabrício ao Colégio Estadual Marechal Rondon somando cerca de R$ 2 milhões de investimentos durante os últimos três anos. Uma moderna estrutura esportiva “Arena Multiuso Esportiva”, foi instalada, além de obras de implementação e melhorias na parte elétrica com substituição de padrão de energia; obras de melhorias e substituição de cobertura das dependências e readequações executadas através do Programa Escola 1000. Os laboratórios de informática foram atualizados pelo Programa Escola Conectada.