Saúde confirma mais 115 casos de dengue no PR e alerta para índice de infestação do mosquito

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (06) o novo boletim semanal da dengue com 115 novos casos no Paraná. Ao todo, agora são 1.790 confirmações em 186 municípios, 23.990 notificações da doença, 5.099 casos em investigação e três mortes (Foz do Iguaçu, Maripá e Rolândia). Os números referem-se ao atual período epidemiológico, iniciado em 1º de agosto de 2022. Também foram confirmados dois casos importados de Chikungunya no Paraná.

“A Sesa se mantém em alerta constante com os casos e óbitos que ocorrem no Estado por conta da dengue. Nesta semana estamos reunidos em um grande evento em Curitiba com agentes comunitários de endemias e gestores para atualizarmos ações estratégicas no Paraná”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A pasta também divulgou o 6º Informe Entomológico com os dados de infestação predial. O índice é a relação expressa em porcentagem entre o número de imóveis positivos e o número de imóveis pesquisados. No período entre 14 de outubro e 2 de dezembro deste ano, 389 municípios realizaram levantamento entomológico para o Aedes aegypti, sendo que 19 encontram-se em situação de risco e 173 em alerta.

O informe aponta também que mais de 70% dos criadouros são passíveis de eliminação, como vasos de plantas, pneus e lixo, o que evidencia a necessidade de sensibilização da sociedade para o cuidado com seu domicílio e a intensificação dos serviços de limpeza urbana e destinação de resíduos.

O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) define depósito como todo recipiente utilizado para finalidade específica que armazene, ou possa vir a armazená-la, e que esteja acessível à fêmea do mosquito, ou seja, onde a ela deposita seus ovos.

