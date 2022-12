CM/Futsal decide título da Copa Paraná nesta quinta-feira

Campeão da Liga Paraná em 2020, o Campo Mourão Futsal pode se tornar agora o primeiro campeão da Taça Paraná, organizada pela Federação Paranaense de Futsal (FPFS), que reúne equipes das Séries Ouro, Prata e Bronze.

A decisão será realizada nesta quinta-feira, 08, em jogo único na cidade de Paranaguá, no litoral do Estado, onde a equipe chegou na manhã desta quarta-feira, e fará um superclássico paranaense contra o Pato Futsal, um dos principais rivais do Carneirão nos últimos anos em competições estaduais e nacionais.

Sem poder contar com o ala/pivô Tom, se recuperando de lesão, o técnico Juninho intensificou os treinos nos últimos dias, de olho no jogo mais importante do ano, e último da atual temporada. “Precisamos coroar nosso final de ano com este título. Fizemos uma grande competição até aqui. Será um jogo de muita entrega individual e coletiva. Todos os jogos até agora apresentaram um alto grau de dificuldade e nós conseguimos transpor. Estamos prontos para esta decisão”, garante Juninho.

O duelo inicia às 19h30 com transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV, nas plataformas digitais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook).