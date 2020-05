Saúde confirma 273 novos casos de Covid-19 e 7 óbitos em um dia

A Secretaria de Estado da Saúde confirma mais 273 casos da Covid-19 – 73 a mais que o número do boletim anterior e um novo recorde de registros em apenas um dia. Também foram registrados mais sete óbitos. O total agora chega a 3.984 casos. Uma confirmação foi excluída do acumulado por duplicidade de notificação. No total, são 169 mortes pela doença.

Panorama da doença causada pelo novo coronavírus aponta que dos quase quatro mil casos, 1.806 estão recuperados, ou seja, 45% das pessoas que tiveram o diagnóstico confirmados estão liberados do isolamento. Outros 297 pacientes estão internados (7,5%), sendo 122 em UTI e 175 em leito clínico. Os 169 pacientes que foram a óbito representam 4,2% do total de confirmações.

FALECIMENTOS

As sete pessoas que morreram e constam do informe desta quinta-feira são cinco mulheres e dois homens, todos estavam internados. As informações sobre as mulheres são: 46 anos, residia em Cornélio Procópio e foi a óbito dia 20 de maio; 63 anos, de Cidade Gaúcha, faleceu sábado (23); 49 anos, morava em Curitiba e faleceu na segunda-feira (25). Duas outras mulheres, uma de 47 anos, de São Mateus do Sul, e outra de 65 anos, de Quatro Barras, foram a óbito na terça-feira (26). Dos dois homens, um tinha 46 anos, residia em Curitiba e morreu domingo (24), e o outro, de 60 anos, era residente de Piraquara e faleceu nesta quinta-feira (28).

MUNICÍPIOS

São 232 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 70 municípios há registro de óbitos pela doença. Apenas a 4ª e 5ª Regionais de Saúde não têm ocorrência de óbito consequente da infecção pela Covid-19.

As novas confirmações são nas cidades de Andirá (1), Araucária (3), Boa Vista da Aparecida (1), Braganey (1), Cambé (4), Campina Grande do Sul (3), Capanema (1), Cascavel (47), Cianorte (9), Colombo (7), Corbélia (1), Cornélio Procópio (13), Curitiba (52), Diamante do Sul (2), Fazenda Rio Grande (3), Foz do Iguaçu (13), Francisco Beltrão (2), Goioerê (1), Guaratuba (3), Iracema do Oeste (1), Ivaiporã (2), Jacarezinho (1), Japurá (4), Leópolis (2), Londrina (19), Mandirituba (2), Manoel Ribas (1), Marechal Cândido Rondon (1), Maria Helena (6), Maringá (6), Matinhos (1), Morretes (1), Nova Esperança (1), Pinhais (8), Piraquara (5), Ponta Grossa (5), Pontal do Paraná (1), Quatiguá (1), Quatro Barras (2), Quedas do Iguaçu (1), Quitandinha (2), Reserva (3), Rio Branco do Sul (1), Rio Negro (1), Rondon (3), Santa Lúcia (1), Santa Terezinha de Itaipu (2), São José dos Pinhais (9), São Manoel do Paraná (1), Sapopema (1), Sarandi (1), Tapejara (3), Toledo (1), Três Barras do Paraná (2), Tupãssi (1), Umuarama (1), Uraí (1) e Wenceslau Braz (1).

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Secretaria da Saúde registrou também mais um caso de fora, um paciente de Piripiri, no Piauí, atendido em Tijucas do Sul. No total, 57 pessoas, não residentes do Paraná, tiveram o diagnóstico confirmado por aqui e cinco foram a óbito.

AJUSTES

Um caso confirmado no dia 26 de maio, em Realeza; foi transferido para Cascavel.

Uma confirmação feita dia 25 em Maringá foi excluído por duplicidade de notificação.

Quatro casos confirmados por laboratório particular também dia 25, em Londrina, foram transferidos para Cambé.

TESTES

Mais dois tipos de testes validados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) terão os resultados positivos incluídos no monitoramento do CIEVS. Agora são aceitos testes rápidos de quatro fabricantes.

1. One Step Covid-2019 Test®️ da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo., Ltda., cujo representante legal no Brasil é a empresa Celer Biotecnologia S/A.

2. Medteste Coronavírus (Covid-19) igG/IgM da fabricante Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd cujo representante legal no Brasil é a empresa Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda.

3. Covid-19 Igg/Igm Eco do fabricante Eco Diagnóstica Ltda-ME, cujo representante legal no Brasil é a empresa Eco Diagnóstica Ltda-ME

4. Covid-19 IgG/IgM BIO do fabricante Quibasa Química Básica Ltda, cujo representante legal no Brasil é a empresa Quibasa Química Básica Ltda

Agência Estadual de Notícias