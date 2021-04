Saúde aplicou 1.458 doses de vacina contra Covid no fim de semana em CM

Um total de 1.458 doses de vacina contra Covid-19 foram aplicadas no sábado e domingo em Campo Mourão em idosos de 66 e 65 anos. No sábado foram 707 doses (321 drive thru e 386 no auditório da Casa da Cultura). No domingo foram 334 doses pelo sistema drive thru e 417 no auditório.

Nesta segunda-feira (19) prossegue o cronograma da 2ª dose para idosos que tomaram a 1ª dose no dia 25 de março, bem como para profissionais de saúde imunizados dias 25 e 26 de março. O atendimento continua na Casa da Cultura, das 8h30 às 16 horas (mulheres pela manhã e homens à tarde).

Na terça-feira (20), serão atendidos idosos que tomaram a 1ª dose nos dias 26 e 27 de março; quinta-feira (22) os que tomaram no dia 28 e sexta-feira (23) quem tomou a 1ª dose no dia 29, incluindo acamados. Para receber a vacina a pessoa deve levar RG, CPF, cartão SUS e comprovante da 1ª dose.

Mais duas mortes foram confirmadas no domingo (um homem de 65 anos e uma mulher de 59), o que totaliza 160 óbitos desde o início da pandemia. Foram confirmados mais 47 casos da doença no sábado e 16 no domingo.