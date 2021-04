Dia 21: Comércio de Campo Mourão vai funcionar no feriado de Tiradentes

O comércio de Campo Mourão está autorizado a funcionar normalmente na próxima quarta-feira (dia 21), feriado nacional comemorativo ao Mártir da Independência, Tiradentes. Um termo aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, firmado entre a Associação Comercial e Industrial (Acicam), o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindecam), autoriza o funcionamento.

A abertura do comércio no feriado foi reivindicada pelos empresários do setor as suas entidades representativas como forma de amenizar os efeitos negativos da pandemia na economia e nas empresas.

No comunicado aos associados informando sobre a liberação do funcionamento do comércio no próximo dia 21 (quarta-feira), as entidades empresariais reafirmam as orientações para que sejam mantidas todas as medidas de enfrentamento a Covid-19.

Maiores informações os interessados podem obter diretamente na Acicam ou no Sindicam. Também pelo telefone (44) 3518 8000 e 3525 1437.