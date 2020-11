Saúde anuncia ações após confirmação de casos de Covid-19 na cadeia pública

A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a chefia da Polícia Civil e 11ª Regional de Saúde, adotou ações imediatas após 18 presos e 4 servidores da 16ª Subdivisão Policial testarem positivo para Covid-19. As ações foram definidas em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (09), com o delegado Nilson Rodrigues da Silva, o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos e equipe a o chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Siqueira e equipe e representante do Depen.

Os presos que tiveram os exames confirmados já estão cumprindo quarentena na unidade prisional sentinela (no Jardim Cidade Nova). “Da nossa parte vamos montar um ambulatório na delegacia para monitoramento diário dos detentos, testar todo os funcionários e os detentos com sintomas, bem como fornecemos EPIs e termômetro a lazer”, explicou o secretário de Saúde.

O delegado explicou que os mais de 200 presos na cadeia da área central não estão recebendo visitas e novos presos irão direto para quarentena no novo presídio (unidade sentinela). “Só depois da quarentena é que serão colocados aqui dentro”, explicou o delegado. Na reunião foram definidos todos os protocolos exigidos pela Saúde que serão adotados na delegacia e na unidade sentinela.