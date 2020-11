Ladrão é baleado após tentativa de assalto a lanchonete

Um rapaz de 27 anos foi ferido por populares e supostamente baleado após tentar assaltar uma lanchonete no conjunto Cohapar, em Campo Mourão> A ação ocorreu por volta das 22h50 de ontem.

O bandido entrou no estabelecimento, pediu um lanche e em seguida anunciou o assalto, usando um objeto semelhante a uma arma de fogo. A vítima, no entanto, percebendo que tratava-se de um simulacro, reagiu segurando o objeto.

Em seguida ela gritou ao marido, dizendo que estavam sendo assaltados. O homem veio e na companhia de outras pessoas tentou imobilizar o bandido, mas ele conseguiu pegar o celular que estava na mão da vítima e sair correndo, sentido ao Jardim Paulino.

Várias pessoas saíram em perseguição e, na fuga, o ladrão abandonou o simulacro e um canivete, ainda na esquina da lanchonete. Os policiais chegaram ao local e enquanto colhiam as informações, populares contaram que o autor estava sendo contido na Rua Dr. Decio Carlos Slomp.

A equipe foi ao local e o suspeito foi reconhecido pela vítima. Com vários ferimentos pelo corpo, ele disse aos policiais que “achava que estava baleado.”

Foi então acionado o Samu para prestar o atendimento e encaminhar o rapaz ao hospital. Os policiais mantiveram as buscas pelo celular da vítima e em um terreno baldio foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .22, com capacidade para dez tiros, contendo sete munições intactas e três deflagradas, além de um simulacro tipo pistola e um canivete com lâmina de aproximadamente 10 cm.

Já o celular foi localizado por populares próximo ao local. O suspeito foi encaminhado até o hospital Pronto Socorro para avaliação médica. A vítima e uma testemunha foram encaminhadas até a 16ª Subdivisão Policial, juntamente com a arma e os objetos para os procedimentos necessários.