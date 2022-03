Saúde alerta para risco de epidemia de dengue se população não colaborar

Apesar do trabalho ininterrupto dos agentes de endemias e de alguns grupos voluntários, Campo Mourão já está com 141 casos de dengue este ano. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou à 11ª Regional a liberação da pulverização com camionete nos bairros com maior número de casos. “Estamos aguardando a liberação do Estado”, explicou a coordenadora de campo do trabalho, Marinalva Ferreira da Luz.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, adverte que a eficiência no combate a dengue depende da atitude da população. “Caso contrário, não vai demorar para entrarmos em uma epidemia de dengue”, observa o secretário, ao acrescentar que o número de pacientes que tem procurado a UPA diariamente com sintomas da doença aumenta a cada dia.

“Nossas equipes estão fazendo tudo o que é possível, desde a investigação, pulverização com bomba costal, atendimento a denúncias, caminhadas ecológicas, trabalho diário de campo, buscando apoio com clubes de serviços e mutirões com a comunidade, palestras nas escolas. Mas isso não basta se a população continuar deixando água parada para criar mosquito”, reforça.

Ele revela que na casa de um morador doente a equipe da Vigilância Sanitária encontrou três focos do mosquito. “Está calor, chovendo e essas condições climáticas favorecem a proliferação do mosquito, que infelizmente tem como aliado o desleixo de grande parte da população”, lamenta o secretário.