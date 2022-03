Coritiba vence Maringá de virada no primeiro jogo da final do Paranaense

O Coritiba abriu vantagem na final do Campeonato Paranaense ao vencer de virada o Maringá na noite dessa quarta-feira, por 2 a 1. O jogo foi disputado no estádio Willie Davids. Agora o time da capital só precisa de um empate no jogo da volta para garantir a taça do estadual.

Após sair atrás no placar ainda no primeiro tempo, o Coxa buscou a virada na etapa final. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, 3, às 16 horas (de Brasília), no Couto Pereira.

Não há vantagem por gols marcados fora de casa. Assim, qualquer vitória do Maringá por um gol de diferença no jogo da volta leva a decisão para os pênaltis.

Na partida de ontem, aos 29 minutos de jogo, Mirandinha arriscou de longe, Muralha deu rebote e Alemão apareceu para conferir e abrir o placar a favor do Maringá.

No segundo tempo, a reação do Coxa começou aos 20 minutos, quando Léo Gamalho aproveitou lateral cobrado na área, girou na marcação e empatou a partida.

A virada veio cinco minutos depois. Após trocar passes com Thonny Anderson, Warley cruzou na área e encontrou Igor Paixão, que pegou de primeira e colocou o Coritiba na frente do placar.