Santa Casa recebe vários tipos de doações para combate à Covid-19

A pandemia de coronavírus que assola o Brasil, tem despertado ações solidárias em Campo Mourão e região em prol da Santa Casa, hospital que concentra o atendimento de pacientes de toda a Comcam.

Diante de tantos gestos de solidariedade, a direção da Santa Casa reuniu a imprensa nesta manhã para agradecer aos doadores e falar sobre a importância dos materiais para o combate à doença.

A ajuda chega por meio de entidades como a Acicam, Codecam, clubes de serviços, associações, pessoas físicas e empresas. Segundo o presidente da Santa Casa, Pedro Montans Baer, incluindo os recursos financeiros e os investimentos feitos por meio de equipamentos, as doações já ultrapassam R$ 2 milhões.

“As doações chegam de várias formas, por meio de pessoas físicas, empresas, grupos, associações, prefeituras, entre outros”, disse Baer. A superintendente do hospital, Lucineia Scheffer disse que além de recursos financeiros, a Santa Casa tem recebido máscaras, alimentos, produtos de limpeza, enxovais, e outros equipamentos de proteção individual.

“Agradecemos a toda a população de Campo Mourão e região pelas doações que tanto contribuem para que possamos oferecer um melhor atendimento nesse momento tão difícil de epidemia”, afirma ela.

Para o presidente da instituição, a pandemia serviu para que as pessoas entendessem a importância que a Santa Casa tem para toda a região. “Em meio a tantos gestos de solidariedade é gratificante ver que as pessoas começaram a entender que a Santa Casa é um hospital de todos, não apenas de Campo Mourão”, destaca.

As prefeituras, por meio do Ciscomcam fizeram a doação de R$ 1.030.000. “A Coamo repassou R$ 150 mil e a Colacril, R$ 100 mil, além de outros recursos por meio da Acicam, Codecam, empresários, associações e pessoas físicas. É importante que essas doações sejam mantidas, pois de tudo será prestado conta.”

Com isso, a UTI do hospital foi equipado mais 15 camas e 13 ventiladores, sendo oito comprados com recursos dos prefeitos e da sociedade e cinco doados por uma empresa.