Igreja Presbiteriana doa máscaras ao 11º BPM

A 1ª Igreja Presbiteriana de Campo Mourão fez a doação de 400 máscaras reutilizáveis ao 11º Batalhão da Policia Militar na manhã desta quarta-feira.

As máscaras foram confeccionadas pelos integrantes da igreja. O pastor representante do templo, Rovaldo Miranda Matos, esteve no 11º BPM juntamente com outros membros para fazer a doação do material.

O comando do quartel agradeceu a ação. O material é de extrema utilidade aos policiais que não podem se manter isolados pelo trabalho em prol da segurança que executam.