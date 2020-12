Santa Casa promove 6º Show de Prêmios no próximo dia 18

Na próxima sexta-feira (18 de dezembro), o Hospital Santa Casa de Campo Mourão promove o sorteio do 6º Show de Prêmios. As cartelas continuam à venda a R$ 10,00 e o total da premiação é de R$ 50 mil, divididos em cinco partes. O sorteio será a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da instituição e pela TV local.

O ganhador do primeiro prêmio fatura R$ 20 mil; 2º prêmio – R$ 15 mil; 3º prêmio – R$ 10 mil; R$ 4º prêmio – R$ 3 mil, e o quinto prêmio dá direito a $ 2 mil. As cartelas estão à venda no Supermercado Carreira, Frutimax, Fiorella, Loja Elros Ki barato, Loja Riolar, Móveis Santiago, Paróquia São Francisco, Paroquia Perpétuo Socorro, Cristofoli e Mercado Farinha.

Foram colocadas 30 mil cartelas à venda. Até o momento, dos blocos já vendidos, a arrecadação está em R$ 126.889,00. Assim como em anos anteriores, a renda será usada para pagamento ao menos de parte do 13º dos funcionários da Santa Casa. A meta é vender R$ 30 mil cartelas, o que renderia R$ 300 mil ajudar no pagamento do 13º salário dos funcionários. Neste sábado haverá uma barraca com cartelas à venda no calçadão.