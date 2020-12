Secretários de Saúde, Educação e Assistência Social serão mantidos

O comando das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social vão permanecer com os mesmos secretários na próxima gestão. Na manhã desta sexta-feira (11), o prefeito Tauillo Tezelli anunciou que manterá nos cargos os secretários Sérgio Henrique dos Santos (Saúde), Tânia Caetano (Educação) e Márcia Calderan de Moraes (Assistência Social).

Na quinta-feira (10), o prefeito já havia anunciado os nomes de Carlos Alberto Facco, como coordenador geral, Aldecir Roberto da Silva (Secretaria de Fazenda e Administração) e Alessandra Lavorente Chiroli, na Procuradoria Geral. Os três também já fazem parte da atual administração.

“Eles aceitaram nosso convite para continuar nos ajudando na gestão, em funções importantes e estratégicas para a administração do município. Aos poucos estamos conversando para decidir quem vai ocupar cada posto, construindo isso com calma. É um mandato novo, com mais desafios e vamos montar a melhor equipe para atender a população”, ressaltou o prefeito.

CURRÍCULOS

Formado em Gestão Pública, Sérgio Henrique dos Santos é acadêmico de Direito e atua na Secretaria Municipal de Saúde desde 2017, quando assumiu como chefe do Departamento Administrativo. Em 2018 foi nomeado como diretor geral e em janeiro de 2019, como secretário da pasta. Atualmente integra a diretoria do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Consems).

A secretária de Educação, Tânia Aparecida Caetano Pinto Silveira, é professora formada em Geografia pela Fecilcam, com pós-graduação em Psicopedagogia. Desde 1988 servidora de carreira no município e nesse período trabalhou em seis escolas municipais. Foi chefe do setor de Educação Infantil de 1995 a 1997 e diretora de duas escolas: Cidade Nova e Constantino Lisboa de Medeiros. Em 2016 assumiu como Psicopedagoga na Faculdade Unicampo.

Márcia Calderan de Moraes é formada em Serviço Social desde 2006 pela Unicesumar (Maringá) e pós-graduada em Políticas Públicas, Fundamento e Gestão Social pela Uningá. Em Maringá trabalhou na Casa de Nazaré (entidade filantrópica de assistência social) e prestou serviços na Secretaria de Assistência Social do município. Em Campo Mourão ingressou como servidora de carreira em 2010 como assistente social na Secretaria Municipal de Saúde, onde também foi coordenadora do CAPS e de Saúde Mental.