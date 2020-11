Santa Casa mantém cartelas à venda para Show de Prêmios 

O Hospital Santa Casa de Campo Mourão vai iniciar uma “força-tarefa” para alavancar as vendas das cartelas para o 6º Show de Prêmios, que acontece no dia 18 de dezembro.

A partir do próximo fim de semana (sexta e sábado), será montada barraca em frente ao Edifício Antares, no calçadão da cidade para que as pessoas possam adquirir as cartelas, contribuindo dessa forma para a manutenção do hospital. Cada cartela é vendida a R$ 10,00 e o total da premiação é de R$ 50 mil, divididos em cinco partes.

O sorteio será no dia 18 de dezembro, as 19h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da instituição e pela TV local. O ganhador do primeiro prêmio, fatura R$ 20 mil; 2º prêmio – R$ 15 mil; 3º prêmio – R$ 10 mil; R$ 4º prêmio – R$ 3 mil, e o quinto prêmio dá direito a $ 2 mil.

As cartelas estão à venda no Supermercado Carreira, Frutimax, Fiorella, Loja Elros Ki barato, Loja Riolar, Móveis Santiago, Paróquia São Francisco, Paroquia Perpétuo Socorro, Cristofoli e Mercado Farinha.

Foram colocadas 30 mil cartelas à venda. Assim como em anos anteriores, a renda será usada para pagamento ao menos de parte do 13º dos funcionários da Santa Casa. A meta é vender R$ 30 mil cartelas, o que renderia R$ 300 mil ajudar no pagamento do 13º salário dos funcionários. No entanto, até o momento, foram arrecadados apenas R$ 41.850 com vendas.

Locais de venda em Campo Mourão: Fiorella, Supermercado Carreira, Mercado São José, Frutimax, Lanchonete Andrade, Loja Elros Kibarato, Loja Jorrovi Calçados (duas lojas), Loja Riolar, Loja Gean Calçados, Armazém Riva, Tintas Brasil, Tintas Modelo, Livraria Lalikeca, Chalé do Vilson, Amaro Som, UNIMED Administrativo, Banco UNIPRIME, Banco SICREDI, ACICAM, ASSERCAM, Campoplastic, Depósito Diamante Azul, Agropecuária Rio Grande, Paróquia São Francisco, Paróquia Perpétuo Socorro, Mercado Santa Luzia, Mercado Farinha (Jardim Capricórnio), Loja RJ (Jardim tropical), Loja Bianca (Jardim aeroporto), Eletrônica Barbosa (Jardim aeroporto), Presidente do Bairro Hélio – Jardim América, Lanchonete Sabor do Verão (Jardim Santa Cruz), Agropecuária Esperança (Lar Paraná), Armarinhos Souza (Lar Paraná), Mercado da Lúcia (Lar Paraná), Móveis Santigado (Lar Paraná), Mercado Cavalcante (Jardim Alvorada), Studio Marcela Guimarães (Jardim Bandeirantes), Mercado Parati (Jardim Santa Cruz), Mercado Modelo (Jardim Modelo), Barbearia (Jardim Modelo), Mercado Nova Plus (Jardim Modelo), CMEI Pingo de Gente (Jardim Tropical), Colacril,

PONTOS DE VENDA NA REGIÃO

Em Mamborê: Panificadora Pão quente; Salão Diego; Papelanche; Mercado São Paulo e Sindicato Rural. Em Araruna: A. J Rorato; Líder Lar; Pinduca; Câmara de Vereadores.