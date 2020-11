Muitas novidades marcam o projeto Campo Mourão Cidade Natal/2020

A programação de eventos do projeto “Campo Mourão Cidade Natal/2020” ainda aguarda o parecer final da Secretaria Especial da Cultural/Ministério do Turismo, mas a proposta preparada pela Associação Sou Arte inclui muitas novidade e atrações para o público. As restrições determinadas pelos órgãos de saúde, em razão da pandemia de Covid-19, tornaram impossível a realização de alguns eventos já tradicionais na cidade. Porém, a nova realidade levou a idealização de atrações que vão marcar condignamente o Natal, sem colocar em risco a saúde e a vida das pessoas.

Uma das novidades é o que o Túnel de Luzes, uma das atrações mais fotografadas de toda a ambientação natalina, deverá ser instalada na rua Brasil (entre as avenidas Irmãos Pereira e Capitão Índio Bandeira), já a partir do próximo dia 16 de novembro. Neste ano, como no ano de 2019, três praças deverão receber ambientação natalina: São José (centro), Alvorada (jardim Lar Paraná), do Japão (jardim Tropical).

Diante da determinação para se evitar a concentração de grande número de pessoas, o tradicional cortejo natalino pela avenida Irmãos Pereira deverá ser substituído pela realização de carreatas por avenidas centrais da cidade, na sede do distrito de Piquirivai, na Vila Guarujá e nos jardins Tropical, Perdoncini e Lar Paraná, entre outros. Seis carros alegóricos de grande porte, devidamente ambientados, vão conduzir aproximadamente 50 artistas, trajando figurinos e adereços referentes à festa natalina.

A carreata será aberta por um veículo com o presépio vivo, estrela guia e anjo. Um trio elétrico com DJ, duendes, boneco de neve, Papai Noel e Mamãe Noel virá em seguida. A carreata terá ainda o trenzinho com personagens infantis (Hulk, Homem Aranha, Bela e a Fera, Mulher Maravilha, Capitão América, Cinderela, etc.), uma carreta com vários cenários e personagens natalinos (quebra nozes, bonecos de neve, árvore de natal, ursos de pelúcia, etc.) e caminhão de exército com bola gigante (representando o planeta Terra e personagens vestidos de borboleta, animais e crianças).

O sexto e último veículo da carreata – um ônibus aberto – levará o Papai Noel e artistas que vão interagir com a população.

Outra tradicional atração adaptada à nova realidade será a Mostra Cultural, que neste ano vai acontecer de forma virtual. As apresentações serão transmitidas online através do canal Youtube do Espaço Sou Arte. As lives terão ainda a participação de 10 artistas performáticos (inclusive o Papai Noel). Estão previstas apresentações de corais e de bandas de MPB, Hip Hop, Rock e pop, além de shows de música instrumental (orquestra e bandas marciais) e de música sertaneja. Uma das noites será reservada para a realização de Mostra de Dança e Circo.

Na praça São José, além da ambientação com Túnel de Luzes, Espaço da Neve, letreiro “Campo Mourão Cidade Natal”, pórtico natalino, árvore de Natal com 14 metros de altura, presépio, etc., será instalado o palco aberto “Arte na Praça”, com a realização de Concurso de Vídeos em três categorias: Infantil (de 02 a 10 anos), Infanto Juvenil ( 10 a 16 anos) e adulta (acima de 16 anos). Os vídeos, de dois a cinco minutos, devem ser produzidos no palco e postados no facebook, com a #campomouracidadenatal2020. Na avaliação será levado em conta o número de curtidas e compartilhamento, além da avaliação de uma comissão de julgamento. Os autores dos melhores vídeos serão premiados.

Trechos das três principais avenidas da cidade – Capitão Índio Bandeira, Irmãos Pereira e Manoel Mendes de Camargo – também receberão ambientação natalina, instalada nos postes republicanos.