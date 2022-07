Rotary entregará equipamentos de videocirurgia para a Santa Casa

O Rotary Club de Campo Mourão Gralha Azul vai entregar equipamentos para videocirurgias ao Hospital Santa Casa. Trata-se de quatro conjuntos de pinças específicas para videocirurgias, no valor de R$ 162 mil. A entrega será realizada na próxima sexta-feira, dia 15 de julho, às 15 horas.

Segundo o Rotary Gralha Azul, os equipamentos foram viabilizados através do projeto de subsídio Global do Rotary, dentro do ideal de “Servir para transformar vidas”.