Ladrão invade a UPA e causa medo em pacientes e funcionários

Um homem aparentemente drogado invadiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Mourão na madrugada desta quinta-feira, na tentativa de assaltar pacientes e funcionários do local.

Ao perceberem a ação, pessoas que aguardavam do lado de fora correram para o interior do prédio e os funcionários trancaram a porta. O homem, porém, arrombou a porta e entrou, causado pânico nas pessoas.

Fazendo menção de estar armado, ele roubou o celular de uma das atendentes e só foi contido após o vigilante do local perceber a ação. O segurança entrou em luta corporal com o bandido, e ele acabou fugindo, saindo a pé do local. A Polícia Militar foi acionada, fez diligências, mas o homem não foi localizado.