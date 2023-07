Nova diretoria toma posse na Santa Casa com discurso de união e transparência

Com auditório da Santa Casa lotado, tomou posse na noite desta quinta-feira, 20, a nova diretoria do hospital, presidida pela bancária Mariceli Bronoski.

Fizeram parte do quadro de autoridades, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da 11ª Regional de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores, Casa Civil, bem como membros da diretoria que entregou o cargo.

Também participaram representantes políticos, como o presidente da Comcam, Alexandre Donato, a ex-prefeita de Campo Mourão Regina Dubay, e alguns médicos da instituição. Nos discursos, mensagens de apoio à nova diretoria e compromisso de trabalho em conjunto pelo bem da Santa Casa.

Mariceli fez um discurso de união entre as lideranças políticas da região, solicitando o apoio de todos para que mais recursos sejam viabilizados pelos governantes em prol da Santa Casa que acumula uma dívida de cerca de R$ 54 milhões.

“Precisamos do apoio da comunidade e dos governos, independente de partido político. As pessoas precisam ser atendidas e curadas. O planejamento, o trabalho e a boa gestão serão feitos. Eu, pessoalmente, me comprometo que haverá uma gestão transparente, e o Senhor me capacitará nessa missão”, disse a nova presidente.

Mariceli foi eleita em assembleia realizada na sexta-feira passada, com 28 votos entre 35 votantes.

A DIRETORIA

Presidente: Mariceli Bronoski

Vice-presidente: Odenir Colchon Montezino

Secretária geral: Ana Maria de Oliveira Braga

Tesoureiro: Carlos Rogério Alves Ferreira

Tesoureiro adjunto: Eder Humbelino Alves

CONSELHO FISCAL

Maria Dolores Barrionuevo Alves

Antoninho de Castro

Carla Bispo de Freitas

Rosa Hermógenes de Morais