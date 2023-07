Coreto da Praça Getúlio Vargas é alvo de nova ação de vandalismo

O Coreto da Praça Getúlio Vargas voltou a ser alvo de vândalos, na noite desta quarta-feira (19). Na ação criminosa, uma grade de aço foi destruída e várias partes da estrutura foram pichadas. Essa é a segunda vez que o local sofre vandalismo neste ano.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão, Roberto Cardoso, nos próximos dias serão instaladas câmeras de segurança no local para inibir novos ataques. “Além dessa medida, vamos solicitar à força policial da cidade que faça mais rondas na praça Getúlio Vargas no período da noite, quando ocorre a maioria dos atos de vandalismo”, afirma.

Pelo que se verificou no local, as pichações não foram realizadas por moradores de rua, mas sim por outras pessoas que frequentam a praça central.

O Coreto Alberto Nogarolli foi edificado no final da década de 1950, para abrigar a Banda Municipal de Campo Mourão. No ano de 2004, o espaço foi totalmente remodelado. Desde 1993, o Chafariz e o Coreto são integrantes do patrimônio histórico de Campo Mourão.