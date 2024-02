Município assume gestão da Santa Casa de Misericórdia

A comissão interventora nomeada pelo prefeito Tauillo Tezelli assumiu, na manhã deste sábado (10), a gestão administrativa do Hospital Santa Casa. A reunião de transição com a presença da diretoria destituída foi lavrada em ata. A comissão, liderada pelo interventor Sérgio Henrique dos Santos, terá a incumbência de restabelecer o atendimento do hospital à população, como é o caso da maternidade.

O ato de transição foi em clima de tranquilidade. A diretoria anterior fez entrega das chaves ao interventor e disponibilizou acesso as informações. Para garantir o atendimento neste fim de semana e recesso de Carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão disponibilizou alguns insumos, como medicamentos, material de limpeza e alimentos.

“Temos o compromisso do governador do Estado e do secretário Estadual de Saúde de ajudar o município na reestruturação do hospital para que os atendimentos à população voltem à normalidade”, disse o interventor, que também tranquilizou os funcionários do hospital. “Estamos chegando para somar e fazer com que o hospital supere esta crise. Contamos com todos para vencer este momento”.

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comcam (Ciscomcam) e prefeito de Moreira Sales, Rafael Brito do Prado também faz parte da comissão e pediu a união de prefeitos, secretários de saúde, Estado e a sociedade como um todo para que os trabalhos gerem resultados. O vereador Escrivão Parma também participou da reunião como representante do Poder Legislativo.

O decreto publicado na sexta-feira (9), no órgão oficial do município, estabelece poder de atuação da comissão interventora por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado.