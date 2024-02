Programa “MEIS à Obra” impulsiona Microempreendedores na prestação de serviços

A Prefeitura Municipal de Campo Mourão, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SEIDEC) – Casa do Empreendedor e Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB), anuncia o Programa MEIS à OBRA. Este inovador programa visa promover pequenos reparos e serviços de manutenção realizados por Microempreendedores Individuais (MEIs) credenciados, contribuindo para o fortalecimento do setor local.

O MEIS à OBRA oferece oportunidades de credenciamento para profissionais especializados em diversas áreas, incluindo:

Encanador / Bombeiro hidráulico

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Serralheiro

Soldador

Esta iniciativa proporciona uma excelente oportunidade para os MEIs expandirem seus negócios ao atenderem às demandas da administração municipal. Além disso, a população, usuários do serviço público, se beneficia indiretamente com a oferta de serviços de qualidade.

Os interessados em participar do Programa MEIS à OBRA podem obter mais informações e realizar o credenciamento entrando em contato com a Casa do Empreendedor, localizada na Rua São Paulo, 1787, Centro. O telefone para contato é (44) 98405-0663.

Vale ressaltar que o programa está sujeito a disponibilidade e critérios de seleção estabelecidos pela Prefeitura Municipal e Casa do Empreendedor. Eduardo Akira Azuma, Secretário do Desenvolvimento Econômico do Município de Campo Mourão, destaca a importância da iniciativa, afirmando: “É uma oportunidade significativa que estamos oferecendo, pelo bem daqueles que empreendem, e também, evidentemente, para a administração municipal, que pode contar constantemente com os serviços destes profissionais”.