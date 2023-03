Live da Santa Casa vai esclarecer dúvidas de gestantes sobre obstetrícia

Mãe de primeira viagem ou não, ao descobrir a gravidez, a cabeça é inundada de dúvidas. E no caminho de elucidar cada uma das questões que surgem nos nove meses – e não são poucas -, o obstetra se torna muito próximo da gestante.

Para ajudar as mães que estão ansiosas pela chegada de seu bebê e para esclarecer dúvidas que fazem parte de todo esse processo, a Santa Casa de Campo Mourão realizará no dia 13 de março, às 19h30, uma live com o médico ginecologista e obstetra, Jiomar Lopes, e o médico anestesista, Eder S. Fortes.

A live será mediada pelo diretor geral, Maurício Fogaça, sobre temas emergentes em Obstetrícia, englobando tipos de analgesia, parto normal e parto cesárea, episiotomia e laceração. A live será transmitida ao vivo pelo Instagram da Santa Casa (@santacasacm).

Outra novidade que a Instituição está preparando para o mês de março é o curso online para gestantes com início no dia 28. Para mais informações e inscrição entrar em contato pelo Whatsapp da Ouvidoria (44) 9 8804-0143.