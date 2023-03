Evento da Acicam/Cacercopar reuniu mais de 300 mulheres

A participação de mulheres no Encontro Empresarial “A Noite é Delas”, que aconteceu nesta quarta-feira (8/3), em Campo Mourão, superou todas as expectativas dos organizadores e o evento foi marcado pela interação da plateia na vasta e diversificada programação. Mais de 300 empresárias, profissionais liberais, jovens empreendedoras, aposentadas, etc. lotaram os salões do Telhados de Paris.

A promoção, comemorativa pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher, foi realizada através de parceria entre a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar). À frente da organização esteve o Conselho da Mulher Executiva da Acicam.

Na abertura falaram os presidentes Ben-Hur Berbet (da Acicam) e Anderson Francaro (da Cacercopar). Em nome das mulheres falou a empresária Dilcéia Lagla de Oliveira (da Apimentada – Moda Íntima). Dezenas de brindes foram sorteados ao longo da programação, que incluiu uma homenagem à mãe do presidente da Acicam, a professora aposentada Maria Teixeira Berbet (“Meire”), extensiva a todas as mulheres.

Na continuidade da programação, a psicóloga Fernanda Oliveira Napoli (da Unimed Campo Mourão) abordou o tema “Mulheres em Tempo de Transformação”. Já a terapeuta especialista em anatomia fisiológica do corpo humano e coaching de relacionamento e educação sexual, Vanielli Silveira, proferiu palestra. Apresentações artísticas com exibições de coreografias de imersão na sexualidade e desfile de moda íntima também fizeram parte da programação.

A parte gastronômica do evento ficou a cargo do buffet Telhados de Paris, inclusive servindo drinks. Três empresas apoiam a promoção: Hot Flowers, Apimentada e Telhados de Paris.

Texto e fotos: Assessoria/Acicam