Covid-19: municípios da Comcam repassarão mais de R$ 1 milhão à Santa Casa

Buscando unir forças no enfrentamento ao novo conoravírus, os 25 municípios que compõem a região da Comcam farão o repasse de recursos ao hospital Santa Casa de Campo Mourão. O valor será de R$ 1.030.000 milhão.

O presidente do Ciscomcam, Carlos Rosa Alves, prefeito de Corumbataí do Sul disse que o valor será repassado em cota única pelas prefeituras até o dia 20 de abril, de acordo com o número de habitantes de cada cidade.

“O valor será repassado por meio do Ciscomcam”, declarou o presidente do consórcio. Municípios com até 5 mil habitantes estarão repassando R$ 25 mil cada um. São os casos de Altamira do Paraná; Boa Esperança; Corumbataí do Sul; Farol; Fênix; Quarto Centenário; Quinta do Sol; e Rancho Alegre d’Oeste, totalizando R$ 200 mil.

O valor sobe para R$ 35 mil para Janiópolis; Juranda; Luiziana; e Nova Cantu, que possuem entre 5 mil e 10 mil habitantes. No total, serão R$ 140 mil à Santa Casa.

Já os municípios de Araruna; Barbosa Ferraz; Campina da Lagoa; Engenheiro Beltrão; Iretama; Mamborê; Moreira Sales; e Peabiru com população entre 10 mil e 15 mil, vão depositar R$ 45 mil ao hospital. No total, o valor será de R$ 360 mil.

Na faixa de 15 mil a 20 mil habitantes, Terra Boa vai fazer o repasse de R$ 55 mil. Com mais de 20 mil habitantes, Goioerê vai liberar R$ 65.000,00 ao hospital.

Roncador e Ubiratã farão repasses de R$ 40 mil e R$ 70 mil, respectivamente, enquanto Campo Mourão se comprometeu com R$ 100 mil.