PRF apreende pela 2ª vez contrabando em veículo ocupado por casal e criança de colo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde dessa segunda-feira, no município de Juranda, um veículo Honda Civic transportando produtos contrabandeados. No veículo viajava um casal e uma criança de colo.

Na abordagem, os policiais encontraram um mochila contendo 66 celulares e 55 fones bluetooth. Em consultas, foi verificado que, a menos de quatro meses, o mesmo casal foi flagrado com o mesmo veículo, em São Miguel do Iguaçu transportando Óleo para narguile com essência de Canabis THC.

A filha do casal, na época, com 10 meses, também ocupava o veículo. A mercadoria e o veículo apreendidos foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel.