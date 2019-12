Conhecidos os ganhadores do 5° Show de Prêmios da Santa Casa

Foi realizado na tarde desta sexta-feira, o sorteio do 5° Show de Prêmio da Santa Casa de Campo Mourão. O sorteio foi realizado na praça central, com a participação de diretores do hospital e alguns colaboradores.

O número total de cartelas vendidas ainda não foi divulgado, mas a expectativa é de que foram comercializadas em torno de 25 mil unidades.

Confira abaixo a lista dos ganhadores e os respectivos prêmios em dinheiro.

5° Prêmio – R$ 2.000.00: Andrei de Lima Franzoni

4° Prêmio – R$ 3.000.00: Vlademir de Moraes Pedro (Campo Mourão) e Maria Cardão dos Santos (Roncador)

3° Prêmio – R$ 5.000.00: Fagner Capisso (Corumbataí do Sul)

2° Prêmio -R$ 10.000.00: Douglas Josias da Silva (Figueira do Oeste)

1° Prêmio – R$ 30.000.00 – Luzia Siqueira dos Santos (Campo Mourão)