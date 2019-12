Licitação para Parque no Jardim Modelo será dia 13 de janeiro

Está marcada para o dia 13 de janeiro de 2020, às 9 horas, a licitação para contratação da empresa que executará a 1ª etapa do Parque urbano no Jardim Modelo. O edital estará disponível aos interessados a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro no portal campomourao.atende.net. A obra está orçada em R$ 2,3 milhões, liberados pelo governo do Estado através do Ipaguas.

A primeira etapa do projeto contempla pista de caminhada, campo de futebol suíço, arena muti-uso, pórtico de acesso, área de descanso com banheiro e área de serviço, academia ao lar livre, paisagismo parcial e iluminação parcial. “O Parque no Jardim Modelo é um antigo compromisso com a população daquela região que reivindica um espaço de lazer”, justificou o prefeito Tauillo Tezelli.

O recurso faz parte de um pacote liberado pelo governo do Estado nesta semana voltado ao meio ambiente e a sustentabilidade para todas as regiões do Estado. “Esse convênio é resultado do trabalho do secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, que com a equipe do governador Ratinho Junior, tem abraçado e apoiado os projetos que beneficiam nossa cidade”, ressaltou o prefeito.