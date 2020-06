Campanha comprou materiais e equipamentos para a Santa Casa

A campanha “Solidariedade pela Vida”, lançada no dia 25 de março por entidades empresariais para suprir demandas da Santa Casa de Campo Mourão no atendimento a pacientes com Covid-19, já resultou na compra e repasse de equipamentos, materiais e outros produtos a instituição hospitalar. Liderada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), a ação tem ainda a participação do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), do Sindicato Rural, do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar).

Com os recursos arrecadados já foram comprados quatro monitores multiparamétricos (R$ 101.712,00 – em andamento), 17 itens de materiais médico-hospitalares (R$ 66.278,00), 16 aparelhos de ar condicionados para a UTI Covid-19 e a enfermaria especial (R$ 43.200,00), quatro bancadas-balcões e armários para pronto atendimento (R$10.600,00, quatro computadores I5 1 TB (R$ 7.856,00 – em andamento) e 350 metros de TNT 80 para produção de 5.600 máscaras (R$ 1.680,00).

A campanha também conseguiu a doação de 11 suportes móveis de soro e oito suportes de parede (empresa Leve Vida), 330 lenções personalizados (Davery Confecções) e de 300 máscaras (Acicam/Casa das Fraldas São José).

BALANÇO

Até o final de maio, a campanha já havia arrecadado R$ 320.307,11 e as doações prosseguem. Para facilitar as doações para a campanha “Solidariedade pela Vida” foram abertas contas em quatro estabelecimentos bancários: Sicredi (banco 748 – agência 0726 – conta corrente 62.739-9), Sicoob (banco 756 – agência 4340 – conta corrente 162.167-0), Bradesco (banco 237 – agência 179-1 – conta corrente 14307-3) e Banco do Brasil (agência 8570-7 – conta corrente 198-8). As contas bancária, em nome da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (CNPJ 80.288.640/0001-88) são exclusivas para a campanha.

Os coordenadores da campanha aproveitam para agradecer a todos aqueles que, sensibilizados pela gravidade do momento, compreenderam e estão apoiando a campanha que tem por objetivo maior ajudar a salvar vidas. Agradeceram especialmente a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Grupo Integrado, a indústria de adesivos Colacril e ao Sicoob.

Os equipamentos e materiais necessários são indicados pela Santa Casa, que apresenta ainda várias cotações de preços feitas junto a empresas especializadas. A coordenação da campanha analisa as propostas de preços e providencia a compra, fazendo o repasse a Santa Casa.