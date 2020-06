SPC/Acicam atendeu a mais de 8,5 mil consultas em maio

Mesmo com o horário limitado de funcionamento das lojas e de outras restrições impostas as empresas pelos órgãos de saúde em razão da pandemia de Covid-19, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), ligado a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), atendeu a 8.539 consultas no mês de maio. Em abril, quando o comércio lojista permaneceu fechado durante um período, foram atendidas 5.601 consultas.

O elevado número de consultas registrado no mês passado – muito próximo à média mensal em tempos normais – é atribuído, em boa parte, ao transcurso do Dia das Mães, considerada a segunda melhor data especial para o comércio (superada apenas pelo Natal). Na semana do Dia das Mães o comércio funcionou em horário normal, inclusive com horário estendido até às 22 horas na antevéspera e horário especial em dois sábados.

O relatório do SPC/Acicam aponta que, em maio, foram cadastrados 747 consumidores inadimplentes: 730 pessoas físicas (CPF) e 17 pessoas jurídicas (CNPJ). No mesmo período, em razão da regularização das pendências financeiras, foram excluídos 464 consumidores cadastrados no órgão: 455 pessoas físicas e nove pessoas jurídicas.

O SPC/Acicam encerrou o mês de maio com 18.564 registros ativos em seu cadastro de inadimplentes: 18.022 pessoas físicas e 542 pessoas jurídicas. No mês passado, 94,29 por cento das consultas atendidas foram realizadas através da internet. No balcão do órgão – que funciona no Centro Empresarial Cidade – foram atendidas 379 consultas.