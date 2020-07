Santa Casa de C. Mourão credencia seis novos leitos para UTI-Covid

A UTI-Covid do hospital Santa Casa de Campo Mourão conta a partir de hoje com seis novos leitos a mais para tratamento de pacientes com Covid-19, totalizando 15 leitos SUS.

Este credenciamento se fez necessário devido ao aumento dos casos de infecção por Covid-19 no estado.

A superintendente da Santa Casa, Lucinéia Scheffer explica que “se tivéssemos apenas os nove leitos credenciados anteriormente, estaríamos lotados agora, pois temos 9 leitos SUS utilizados no momento.”

Ela explica que a lotação ocorreu porque a macrorregional não está tendo vagas de UTI e também por conta da assistência que o hospital tem dado para os pacientes da UTI de Goioerê, servindo de retaguarda.

“Ressaltamos que estes leitos foram montados com o apoio do município de Campo Mourão, Comcam, Estado e União. Hoje estamos dando apoio, como parceria, para os leitos de UTI recentemente inaugurados em Goioerê, para pacientes mais graves e que necessitam de tratamentos mais específicos”, declara a superintendente da Santa Casa.

O hospital dispõe ainda de seis leitos de UTI-Covid para convênios particulares, os quais estão com 33% da capacidade ocupada – correspondente a duas vagas.

Já a Enfermaria-Covid está com 40% da ocupação – são pessoas internadas. A região já soma 1.806 casos de infeção por Covid-19 e 46 óbitos.