Santa Casa bate recorde de cirurgias e implanta novos serviços

No início de 2025 a Santa Casa Regional de Campo Mourão realizava uma média de 100 cirurgias mensalmente. Em oito meses, esse número saltou para 540 (em agosto). Isso foi possível com o aumento de investimentos por parte do governo do Estado, a partir da segunda etapa da intervenção no hospital, compartilhada entre a prefeitura de Campo Mourão e o governo do Paraná.

Os números levantados pelo hospital mostram um recorde na realização de cirurgias, nas especialidades de Cirurgia Geral, Urologia Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia. Além disso, o hospital aumentou de 144 para 156 o número de leitos para pacientes clínicos, que antes ficavam na UPA municipal. Também foi possível aumentar os atendimentos na Oncologia, serviço que também foi absorvido pelo hospital.

Segundo o interventor, Carlos Motta, foram retomadas as cirurgias bariátricas, feitas por vídeo, além de cirurgias plásticas reparadoras da bariátrica, que é um novo serviço. O ambulatório de Otorrino cirúrgico iniciou no mês de agosto e a expectativa é que as primeiras cirurgias sejam realizadas ainda em setembro.

“O desafio da gestão é que a Santa Casa cumpra sua finalidade de hospital regional, para atender os 25 municípios, tanto nas necessidades eletivas quanto nas urgências e emergências”, disse o interventor.

O prefeito Douglas Fabrício, que é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comcam (Cis-Comcam) comemorou os resultados e ressaltou a importância dos investimentos para a saúde da população. “Esse avanço é fruto de um trabalho conjunto entre o município, o Governo do Estado e a Santa Casa. Estamos proporcionando mais acesso, mais agilidade e, principalmente, mais qualidade no atendimento à nossa população”, afirmou.