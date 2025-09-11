Aeroporto municipal de Campo Mourão retoma operações noturnas

A Prefeitura de Campo Mourão informa que o Aeroporto Municipal Cel. Geraldo Guia de Aquino voltou a operar normalmente, a partir desta quarta-feira (10/09), os voos noturnos. O balizamento operacional está em pleno funcionamento após a emissão de um NOTAM (Notice to Airmen – Aviso para Aeronavegantes) para conserto do transformador de corrente.

Recentemente, o aeroporto passou por uma ampla obra de modernização, que contemplou o recape asfáltico de 1,4 quilômetro da pista de pouso e decolagem, além da implantação de área de manobra, taxiway e pátio de aeronaves. Ao todo, foram realizados serviços de revestimento em mais de 49 mil metros quadrados, com investimento de R$ 5,7 milhões, sendo R$ 5 milhões provenientes do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, e R$ 705 mil de contrapartida do município.

Mesmo fora das rotas comerciais regulares, o aeroporto registra anualmente cerca de 800 embarques e 700 desembarques, incluindo voos executivos, operações de aviação agrícola e atendimentos médicos.