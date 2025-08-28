Risco em casa: Saúde alerta para perigo de intoxicação infantil por medicamentos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça o alerta aos pais e responsáveis sobre os riscos de intoxicação infantil causada pelo uso inadequado de medicamentos.

Segundo dados da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações (DVVZI), em 2025 já foram registrados 863 casos de intoxicação em crianças de até 12 anos. Nos anos anteriores, os números foram ainda maiores: 1.221 casos em 2023 e 1.228 em 2024.

A maioria das ocorrências acontece dentro de casa, o que acende o alerta para a forma como os medicamentos são armazenados.

Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a prevenção começa dentro do lar. “No Brasil inteiro foram 9.800 casos. Mesmo o Paraná tendo quase 9% dos casos nacionalmente, temos um diferencial. Aqui no Paraná todos os casos de intoxicação por medicamentos são notificados em tempo real”, disse o secretário.

“Faço uma alerta. Temos que cuidar do ambiente da nossa casa e deixar os remédios fora do alcance das crianças. Precisamos ficar atentos, porque muitas vezes são crianças pequenas que acabam ingerindo esses medicamentos e que podem causar um dano enorme à sua saúde”, destacou.

\CAMPANHA EM OUTUBRO

A Sesa atua ao longo de todo o ano com orientações, capacitações e campanhas educativas sobre o risco da intoxicação por medicamentos. Essas ações são intensificadas em outubro, quando as 22 Regionais de Saúde promovem atividades específicas para orientar pais e responsáveis sobre o uso correto e o armazenamento seguro de remédios.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Nunca diga às crianças que remédio é “doce”, “faz crescer” ou “deixa forte”; Guarde os medicamentos trancados e fora do alcance de crianças e adolescentes; Nunca utilize medicamentos sem orientação médica.

EM CASO DE EMERGÊNCIA

Se ocorrer uma suspeita de intoxicação, a recomendação é procurar imediatamente um serviço de urgência ou emergência, levando a embalagem ou o nome do produto ingerido.

Também é essencial manter à mão os contatos dos Centros de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox), que funcionam em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana:

CIATox Paraná (Curitiba): 0800 410 148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261.

Agência Estadual de Notícias