Gestão Empresarial para Pequenas Empresas, dia 2, na Acicam Jovem

Na noite da próxima terça (dia 2), a Acicam Jovem realiza a primeira etapa de jornada empreendedora com o tema “Gestão Empresarial para Pequenas Empresas – Enfrentando as Dores do Jovem Empreendedor”. A capacitação será coordenada por profissional da Atual Consultoria e a programação será dividida em dois blocos temáticos específicos.

Todas as atividades da primeira noite do evento serão voltadas à questão de diagnóstico da situação, com abordagens sobre: sobrecarga operacional, gestão financeira deficiente, processos informais, captação e retenção de clientes, desafios na gestão de pessoas.

Para a segunda e última noite da jornada, marcada para o dia 16 de setembro, a programação vai ser concentrada em soluções práticas para as demandas elencadas. Estruturação de processos, delegação eficiente, gestão financeira simplificada, marketing com baixo orçamento e ferramentas digitais acessíveis são as abordagens programadas.

A jornada empreendedora “Gestão Empresarial para Pequenas Empresas – Enfrentando as Dores do Jovem Empreendedor” será realizada no Auditório Marta Kaiser, das 19 às 22 horas. É aberta a membros da Acicam Jovem e a outros interessados, com a programação incluindo coffee break.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail [email protected]. Informações pelo telefone (44) 3518 8000. A Acicam Jovem é um “braço” da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão.