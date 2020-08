Resistencia à insulina

Embora você não tenha o diagnóstico de diabetes, seu corpo pode estar lutando contra o hormônio insulina. Essa condição chamada de resistência à insulina ocorre quando o hormônio encontra dificuldade em realizar sua função. A resistência à insulina é muitas vezes incompreendida, sendo muito importante entendermos o metabolismo do alimento depois de ingerido.

Sendo a insulina o hormônio responsável pela passagem da glicose para dentro da célula, podemos comparar a uma chave que abre uma porta, e o pâncreas é o órgão do nosso corpo que produz a insulina.

Quando comemos, o alimento é metabolizado em glicose para ser utilizado como energia pelas células, nosso corpo detecta a quantidade de glicose (açúcar) presente no sangue e instrui ao pâncreas a liberação de insulina, que contribui para a entrada e consumo da glicose pelas células.

A resistência à insulina nada mais é do que ter essas entradas de glicose bloqueadas ou com dificuldades, então nosso corpo percebendo a elevação dos níveis da glicose inicia através do pâncreas a produção de mais insulina.

Eventualmente o pâncreas fica sobrecarregado e sua função decai, e o níveis elevados de glicose preparam o terreno para a “pré-diabetes” e consequentemente para a diabete tipo 2.

Pré-diabete ocorre quando as células do corpo ficam resistente à insulina, os níveis de glicose sanguínea se elevam mais que o normal e o pâncreas não consegue produzir mais insulina suficiente para compensar, podendo causar danos corporais a longo prazo especialmente no sistema cardiovascular.

O excesso de gordura corporal, estilo de vida sedentário, histórico familiar de diabete, estresse, uso de medicamentos esteroides, tabagismo, entre outros fatores, podem aumentar o risco.

Felizmente a resistência à insulina e pré-diabete podem ser minimizadas ou até revertidas. Medidas como atividades física e perca de peso, ajudam além de aumentar a sensibilidade das células a insulina e aumentando diretamente o número e a eficácia dos receptores de insulina.

Mantenha sua vida em boa forma, sempre que necessário busque ajuda profissional.