Regional de Saúde se preocupa com aumento de casos da covid-19 

O aumento de casos da covid-19 em Campo Mourão e região começa a preocupar a 11ª Regional de Saúde. Nesta terça-feira, Campo Mourão teve mais dez casos confirmados. A nível regional, foram mais 21 casos: Moreira Sales 7, Peabiru 6, Luiziana 2, Roncador 2, Corumbataí do Sul 1, Juranda 1, Mamborê 1, e Terra Boa 1. O total foi a 4.453, com 122 mortes

Para o chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Siqueira, a flexibilização das medidas preventivas em alguns municípios e o relaxamento da população pode fazer com que a doença volte a ganhar força. “Os números estão mostrando. A todo momento temos lançado notas com orientação, seja em períodos de finados, para as eleições e será assim também nas festas de fim de ano, mas infelizmente as pessoas não estão se conscientizando. A pandemia não acabou. Houve certo declínio nos últimos dias e muita gente achou que já não havia mais riscos. A gente vê festas acontecendo e comércio noturno atendendo normalmente. Muita gente acredita que nem máscara precisa usar mais e o resultado está aí”, disse Siqueira.

Nesta terça-feira, Campo Mourão teve oito recuperados, mas dez novos casos foram confirmados. Com isso, o número de mourãoenses com o vírus ativo subiu para 130 (tinha caído para 61). A UTI covid segue com três internações (20% de ocupação).

Por conta da queda nos casos de internação, na semana passada o governo do estado chegou a desabilitar alguns leitos de UTI-Covid do hospital Santa Casa. O chefe da Regional de Saúde teme que esses leitos precisem ser novamente reativados. “Se não houver a colaboração de todos, se as vigilâncias sanitárias dos municípios não fiscalizarem, a situação pode voltar a se complicar, como tem ocorrido em outros países, que já enfrentam uma segunda onda do coronavírus”, alertou.