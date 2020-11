Município disponibiliza Casa do Empreendedor Digital

Os empreendedores mourãoenses não precisam mais se deslocar até a Casa do Empreendedor ou aguardar na fila para serem atendidos. Abrir uma MEI, impressão de boletos, fazer a declaração anual (DASN) e até orientações a respeito de crédito poderão ser realizadas de maneira segura, rápida e fácil pela internet. O acesso está disponível por meio do portal do município https://campomourao.atende. net/

Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Casa do Empreendedor de Campo Mourão foi inaugurada em 12 de fevereiro de 2017. Durante este período, as projeções indicam que a Casa vai encerrar 2020 com mais de 30 mil atendimentos, mais de 2.500 CNPJ´s abertos e mais de R$ 2 milhões de reais em financiamentos pela Fomento Paraná.