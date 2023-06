Região tem 412 casos de dengue e mais de 3,2 mil notificações

A região de Campo Mourão chegou a 412 casos de dengue e um total de 3.251 notificações da doença, nos 25 municípios da Comcam. Os dados constam no novo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta terça-feira (27).

A nível estadual, foram confirmados 8.102 novos casos e mais 17 óbitos em relação ao informe da semana anterior. Com a atualização, o Paraná tem agora 108.788 diagnósticos confirmados e 95 óbitos.

Na área da 11ª Regional de Saúde são 28 casos a mais que na semana anterior. Goioerê segue na liderança, com 92 confirmações, seguido de Campo Mourão, com 68 (cinco a mais que na semana anterior) e Moreira Sales em terceiro, com 43.

Em relação a chikungunya, a 11ª Regional de Saúde conta com notificação de casos suspeitos e confirmados nos seguintes Municípios: Araruna (2 notificações – nenhuma confirmação); Campo Mourão (7 notificações – 1 caso importado confirmado); Goioerê (1 notificação – 1 caso importado confirmado); Luiziana (1 notificação – 1 caso importado confirmado); e Ubiratã, com 7 notificações e 3 casos autóctones confirmados.

CONFIRA O QUADRO DA DENGUE NA REGIÃO

Goioerê: 92

Campo Mourão: 68

Moreira Sales: 43

Janiópolis: 33

Juranda: 23

Engenheiro Beltrão: 22

Quinta do Sol: 20

Araruna: 16

Quarto Centenário: 16 Dengue e 1 D.S.A

Luiziana: 12

Mamborê: 11

Ubiratã: 9

Campina da Lagoa: 8

Barbosa Ferraz: 6

Roncador: 6

Fênix: 6

iretama: 4

Peabiru: 4

Altamira do Paraná: 3

Boa Esperança: 3

Farol: 2

Terra Boa: 2

Corumbataí do Sul: 1

Nova Cantu:1

Rancho Alegre D’Oeste: 1