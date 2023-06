Polícia Militar apreende mais de 700 quilos de droga no Interior

A Polícia Militar do Paraná apreendeu mais de 700 quilos de maconha em duas situações distintas, nesta terça-feira (27), em Cascavel e Francisco Beltrão, nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado, respectivamente.

Na primeira situação, no âmbito da Operação Hórus, a equipe do Pelotão de Polícia de Choque do 6⁰ Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM) prestou apoio às equipes da Agência Regional de Inteligência do 5° Comando Regional de Polícia Militar e Agência Local de Inteligência do 6º BPM para abordagem e verificação de um automóvel Fiat/Strada. Durante a abordagem, constatou-se que a placa não correspondia ao ano do veículo.

Os militares estaduais identificaram o condutor e durante fiscalização no interior do carro encontrados vários fardos com maconha – ao todo, 698 quilos da droga. Uma consulta ao chassi apontou que havia registro de furto do veículo.

O autor, a droga e o carro foram encaminhados para a 15ª Subdivisão Policial.

Na segunda ocorrência, uma equipe de policiais rodoviários da PMPR deu ordem de parada a um veículo VW/Gol na PR-483, próximo a Francisco Beltrão. O condutor não acatou e fugiu em alta velocidade pelo acostamento, acessando uma estrada rural. Ele perdeu o controle do veículo e capotou.

Apesar da tentativa de fuga, o homem foi detido pelos militares estaduais. No veículo foram encontrados 35 quilos de maconha. O condutor, de 25 anos, e a droga foram levados à Delegacia de Francisco Beltrão.

Agência Estadual de Notícias