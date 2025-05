Região se aproxima de 700 casos de dengue

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou nesta terça-feira (06) o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 4.812 casos da doença e três óbitos.

Na área da 11ª Regional de Saúde que compreende os 25 municípios da Comcam, foram registrados mais 97 casos, totalizando 696 desde o início do ano, em 20 municípios.

Campo Mourão soma 35, mas a liderança continua com Moreira Sales, com 181 confirmações, seguida de Goioerê (175) e Altamira do Paraná (122).

Os três novos óbitos ocorreram entre março e abril, sendo duas mulheres e um homem com idades entre 69 e 80 anos. Os pacientes residiam em Maringá (Noroeste), Jataizinho (Norte) e Curiúva (Norte Pioneiro).

Ao todo, a nível estadual, 396 municípios já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 356 possuem casos confirmados.

As Regionais de Saúde com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são as de Londrina (12.866), de Paranavaí (10.226), Maringá (6.805), Jacarezinho (3.596) e de Umuarama (3.380).

DENGUE NA REGIÃO

Altamira do Paraná – 122

Araruna – 34

Barbosa Ferraz – 21

Boa Esperança – 4

Campina da Lagoa – 19

Campo Mourão – 35

Engenheiro Beltrão – 9

Fênix – 2

Goioerê – 175

Iretama – 8

Janiópolis – 5

Juranda – 1

Mamborê – 1

Moreira Sales – 181

Peabiru – 8

Quarto Centenário – 52

Quinta do Sol – 3

Roncador – 4

Terra Boa – 11

Ubiratã – 1